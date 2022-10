(ANSA) - BRUXELLES, 20 OTT - "Una soluzione europea come il NextGenEu - ovvero il recovery plan - per l'energia è necessaria, anche nell'ottica della protezione del mercato unico, che è uno dei nostri più grandi successi: aziende e cittadini stanno soffrendo, è meglio arrivare tardi che non arrivare mai". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez arrivando al Consiglio Europeo. (ANSA).

