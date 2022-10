Banche: un futuro di tecnologia, in 2023 sfida sociale

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - La banca del futuro è sempre più tecnologica ma anche 'empatia'. E' la fotografia che emerge dalle conversazioni all'Accenture banking conference. Le banche, sia quelle tradizionali che quelle digitali, sono alle prese con vecchi problemi ma cercano soluzioni nuove. "La congiuntura è in cambiamento, dopo una bella stagione postcovid in cui il mondo delle piccole imprese ha ripreso a investire oggi c'è il timore di una recessione globale, l'inflazione e i tassi che tendono ad aumentare" ricorda Roberto Nicastro, presidente di Banca Aidexa. In questo quadro la sostenibilità e gli obiettivi Esg non possono più essere solo una vetrina, come all'inizio qualcuno li aveva interpretati. "La sostenibilità deve aiutare a trasformare l'operato della banca - sottolinea Frederik Geertman, ceo di Banca Ifis e osserva che ormai le tecnologie per farlo "stanno diventando mainstream", sempre più spesso vengono usate anche dalle banche tradizionali con cui "ci sono grandi spazi di co-petition" precisa Nicastro. Qualche scetticismo ad attraversare l'ultima frontiera, quella del Metaverso. "Credo moltissimo nella blockchain mentre sul bitcoin c'è solo un rischio reputazionale e nel metaverso se da una parte vedo un market place perfetto dall'altro si pone un problema sociale gigantesco, bisogna interrogarsi sull'effetto alienante della tecnologia" commenta Gian Maria Mossa, ceo di Banca Generali. Più aperto Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking che vede "l'opportunità di contaminare due mondi, un trend appena iniziato". Guardando al 2023 e alle prossime sfide per il settore Mossa indica il 'people management' e il mercato, dove "bisogna risettare il modello e dare risposte nuove". Per Corcos la sfida è "interpretare in maniera più ampia il ruolo nel sociale". (ANSA).

Ottieni il codice embed