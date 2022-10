Farzati lancia campagna di equity crowdfunding

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Farzati ha lanciato una campagna di equity crowdfunding attraverso BacktoWork per gli investitori che vogliono entrare nel capitale sociale dell'azienda incubata e accelerata da Entopan Innovation e che ha sviluppato la tecnologia proprietaria BluDev, che vede applicazioni di mercato nel mondo AgriTech. BluDev è un sistema di sensori molecolari brevettato, che registra l'impronta biochimica digitale di alimenti o biomasse e trasporta così ogni singolo e unico pezzo di materia organica nella blockchain, creandone una sorta di gemello digitale. Ciò consente, su singoli prodotti e interi lotti, di individuarne, tracciarne e certificarne la "shelf life" e l'origine, con certezza. "Con la nostra tecnologia siamo impegnati a rendere alcuni settori particolarmente importanti, come quello dell'agroalimentare che rappresenta un'eccellenza del "saper fare" italiano nel mondo o quello cruciale dell'energia, sempre più tracciabili e trasparenti a beneficio di tutta la filiera e del consumatore finale. Ecco perché questa operazione di crowdfunding consentirà a chi riconosce il valore di questi principi e di questi settori di poter contribuire alla loro protezione, creandosi al contempo l'opportunità di partecipare a un percorso di sviluppo molto ambizioso che siamo confidenti di poter realizzare rapidamente, data l'unicità della nostra soluzione. Le risorse che raccoglieremo saranno investite in capitale umano per potenziare ulteriormente il team e in nuovi progetti di ricerca nell'ottica di definire un ancora più ampio raggio di applicazione" ha dichiarato Antonella Farzati, fondatrice e ceo di Farzati. (ANSA).

