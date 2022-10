Superbonus: Spartan Tech, passi in avanti con uso Blockchain

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Per garantire la reale veridicità spazio-temporale" dei lavori effettuati nell'ambito delle ristrutturazioni in edilizia "serve ricorrere all'uso della Blockchain, che può garantire il sistema in modo inequivocabile". A dirlo l'amministratore delegato di Spartan Tech, Paul Renda, alla guida di una start up che, si legge in una nota, ha tra i progetti di maggior successo Lifecredit, una piattaforma per la gestione di ecobonus e Superbonus. "La scelta di abbinare i video alla documentazione per il Superbonus per le ristrutturazioni del 110% è un elemento fondamentale per contrastare le frodi, tuttavia, ciò non basta", ha proseguito, affermando che "il Paese può cogliere le criticità emerse nei controlli per fare un passo avanti dal punto di vista tecnologico, implementando le tecnologie in una serie di processi correlati alla filiera edilizia". (ANSA).

