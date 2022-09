Criptovalute: Perrazzelli, eviterei trading, vanno regolate

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Nel commercio e trading di criptovalute sei da solo nel deserto, non c'è nessuno che ti viene in aiuto, le eviterei con attenzione. Se qualcuno ha avuto fortuna è già molto, basta una volta sola per perdere tutto". Lo ha spiegato Alessandra Perrazzelli, vicedirettore generale di Banca d'Italia, che alla Italian Tech Week ha detto di avere "bloccato" i figli. "Esiste però già nella pancia di tante banche la presenza di questi asset criptati - ha aggiunto - è proprio lì che dobbiamo intervenire per renderli possibili, ma regolarli per fare in modo che non ci siano ambiti scoperti dove il consumatore ignaro e preso dall'euforia del momento possa trovarsi in difficoltà. La Cina ha vietato le cryptovalute, l'Europa no, ma stabilirà dei percorsi, metterà dei paletti. E' quello che stiamo facendo anche noi". (ANSA).

