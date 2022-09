Bce: Panetta, 'stablecoin' solo di nome, preservare stabilità

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Come abbiamo visto negli ultimi mesi, le stablecoin sono soggette a fughe di capitale. In altre parole, sono stabili solo di nome. Consentire loro di essere completamente garantite dalla moneta della banca centrale esternalizzerebbe effettivamente la fornitura di moneta della banca centrale a soggetti privati, mettendo in pericolo la sovranità monetaria". Lo ha sottolineato Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Bce con delega sui sistemi di pagamento, intervenendo ad un simposio della Bundesbank. "La digitalizzazione della finanza ha ampliato le opzioni di pagamento, con le fintech emergenti, le big tech e le criptovalute che causano interruzioni. Dobbiamo preservare un'ancora di stabilità per i sistemi monetari e di pagamento", ha aggiunto. (ANSA).

