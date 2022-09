(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - Le criptovalute come il Bitcoin sono uno "schema Ponzi decentralizzato", ovvero una truffa piramidale. Lo afferma l'amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. "Sono uno scettico dei cripto token, che voi chiamate valute, come ad esempio il Bitcoin. Sono degli schema Ponzi", mette in evidenza Dimon. (ANSA).

