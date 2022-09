Biden, le criptovalute sono popolari, servono più regole

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - Joe Biden chide più regole per le criptovalute, divenute sempre più popolari. "Gli asset digitali presentano potenziali opportunità per rafforzare la leadership americana nel sistema finanziario globale e restano una frontiera tecnologica. Ma pongono anche rischi reali come mostrato dai recenti eventi sui mercati cripto", afferma la Casa Bianca elencando una serie di raccomandazioni da adottare per regolare le criptovalute. Fra queste la richiesta alle autorità di "perseguire in modo aggressivo" le eventuali pratiche illegali nel settore "raddoppiare gli sforzi per monitorare le denunce dei consumatori e agire contro le pratiche ingiuste, ingannevoli e abusive". Per la Casa Bianca è essenziale "tutelare i consumatori, gli investitori e le aziende", "promuovere servizi finanziari sicuri e accessibili" e sostenere la stabilità finanziaria, oltre a spingere un'innovazione responsabile. La finanza tradizionale - spiega - lascia infatti troppi indietro: sono circa 7 milioni gli americani senza un conto corrente bancario. "L'economia digitale dovrebbe funzionare per tutti", mette in evidenza la Casa Bianca. (ANSA).

Ottieni il codice embed