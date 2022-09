Mite: il russo Buterin apparso su profilo Twitter ministero

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Vitaliy Dmitrievič Buterin, detto Vitalik, secondo quanto si legge sul suo profilo di Wikipedia è un programmatore e scrittore nato in Russia nel 1994 e naturalizzato canadese. E'fondatore di Ethereum una delle principali piattaforme di criptovalute. Nel 2014 Buterin ha vinto il premio World Technology Award per la co-creazione e invenzione di Ethereu. Attualmente lavora per KryptoKit, azienda canadese che pubblica una app Chrome che funziona sia da portafogli Bitcoin che da piattaforma di social networking. (ANSA).

