Calcio: Gaudechon nominato Ceo di OneFootball Labs

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Jean-Charles Gaudechon, già dirigente di Electronic Arts (EA) e responsabile del franchise FIFA, è stato nominato Ceo di OneFootball Labs, joint-venture tra OneFootball, Animoca Brands (azienda specializzata in Web3) e Liberty City Venture (tra i primi investitori in blockchain) con il partner Dapper Labs. Il progetto "consente a club, leghe, federazioni e calciatori di tutto il mondo di creare e rilasciare asset digitali ed esperienze incentrate sui tifosi basate sulla tecnologia blockchain costruita su Flow - blockchain di riferimento per il settore dello sport - attraverso Dapper", spiega un comunicato di OneFootball. Con base a Lisbona, Jean-Charles Gaudechon contribuirà alla creazione del nuovo hub di OneFootball nella capitale lusitana, che diventerà anche la sede di OneFootball Labs "per promuovere la realizzazione di nuove importanti partnership Web3 come quelle già siglate con la Lega Serie A, la Bundesliga tedesca e la Federazione Calcistica Argentina", conclude la nota. (ANSA).

