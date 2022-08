Caso Nft:scoperte a Dubai due società riferibili a fondatori

(ANSA) - TREVISO, 11 AGO - Sono state individuate altre due società a Dubai, di qui non si conosceva l'esistenza, riferibili ai fondatori e soci della New Financial Technology (nft), società con sede principale a Silea (Treviso) che avrebbe raccolto denaro da parte di alcune migliaia di cittadini italiani per investire gli importi in criptovalute ma che ora sembra non essere più in grado di restituire i capitali. Lo riferisce Matteo Moschini, avvocato trevigiano, riferimento del Movimento di Difesa del Cittadino al quale si sono rivolti in pochi giorni circa 600 risparmiatori nel timore di aver perduto il denaro. Moschini aggiunge anche di aver affidato ad una società di intelligence e di sicurezza informatica privata l'incarico di verificare le attività della Nft negli Emirati Arabi e di aver rintracciato, attraverso questa, le abitazioni in cui si troverebbero attualmente almeno due dei tre soci. "Appartamenti dai quali non sono mai stati visti uscire - evidenzia - e nei quali si sono rinchiusi probabilmente anche temendo per la propria incolumità personale". Il sospetto, viene anche aggiunto, è che le società costituite abbiano la funzione di "lavatrici" per il denaro raccolto. Sul fronte giudiziario il legale trevigiano spiega di aver già attuato "idonee iniziative" senza precisare più nel dettaglio, ne' quali sarebbero le eventuali procure interessate. (ANSA).

