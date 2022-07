Visa: per 70% italiani il futuro dei pagamenti è digitale(2)

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Nuovi trend si stanno delineando trasversalmente alle generazioni. Sul fronte finanziario emerge in primis l'open banking (sistema bancario in cui le informazioni finanziarie sono condivise previo consenso del cliente tra banche e con società esterne), conosciuto dal 54% degli intervistati, ma ancora in maniera parziale: "solo il 6% degli interpellati ha già fornito il consenso alla condivisione dei propri dati per ottenere servizi personalizzati". C'è poi il 'Buy Now Pay Later', considerato una forma di pagamento rateale in quanto consente al consumatore di fare acquisti e pagarli in una data futura: è conosciuto dal 55% degli interpellati e il 13% ne ha già fatto uso. Diffusa anche la conoscenza delle criptovalute: il 10% degli intervistati le possiede mentre il 57% le conosce. Il 60% di possessori ritiene che siano una "nuova" opportunità di diversificazione degli investimenti e il 43% crede che si faranno strada come modalità di pagamento alternativa. È tuttavia diffusa anche la consapevolezza che si tratti di strumenti rischiosi, che possono perdere il loro valore rapidamente (40%). Un'area molto dinamica che può crescere ancora, secondo l'indagine - è quella della mobilità. Il 31% degli italiani intervistati utilizza almeno una volta a settimana servizi di mobilità, come per esempio trasporto pubblico, parcheggi a pagamento, servizi di sharing mobility. Fra di loro "sembra esserci molto interesse per potere usufruire di un'unica app di pagamento per gli spostamenti". C'è poi un'attenzione verso la sostenibilità: il 51% degli italiani è attratto dalla possibilità di disporre di strumenti con cui misurare l'impatto sull'ambiente dei propri acquisti, così da compiere scelte più virtuose. (ANSA).

Ottieni il codice embed