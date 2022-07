Fastweb: lancia archiviazione con tecnologia blockchain

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Fastweb lancia FASTSafe, una soluzione che sfrutta la tecnologia blockchain e che consente di certificare i processi aziendali e conservare in digitale file e documenti aziendali a prova di contraffazione. Grazie alle caratteristiche innovative, di sostenibilità e alla semplicità d'utilizzo - spiega Fastweb - professionisti, piccole, medie e grandi aziende così come le pubbliche amministrazioni "saranno in grado di accelerare i loro processi di digitalizzazione e conservazione della loro documentazione che potrà essere salvata in digitale con valore legale e con la garanzia di immodificabilità nel tempo". Una semplificazione amministrativa in chiave digitale che ha anche un impatto positivo sull'ambiente contribuendo sensibilmente alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sottolinea il gruppo. (ANSA).

