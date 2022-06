Innovazione:accordo Lum Bari e Deloitte per ricerca e formazione

(ANSA) - BARI, 30 GIU - L'Università Lum "Giuseppe Degennaro" e Deloitte hanno presentato questa mattina a Bari, durante una conferenza stampa, l'accordo di collaborazione finalizzato alla ideazione di percorsi formativi innovativi e alla realizzazione di un laboratorio e un centro di ricerca permanente congiunto sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, in cui sperimentare nuove tecniche di reporting e di analisi delle performance. "L'accordo - dichiara Antonello Garzoni, rettore dell'Università - prevede la predisposizione di uno spazio all'interno dell'Università in cui i consulenti di Deloitte interagiranno con gli studenti per la realizzazione di ricerche e per coinvolgerli in challenge reali di consulenza sui temi Esg, del reporting di sostenibilità e dei nuovi modelli di business intelligence per l'analisi delle performance. Una collaborazione interattiva, in grado di trasferire il linguaggio manageriale attraverso attività pratiche e abituando gli studenti a lavorare in contesti concreti". L'accordo prevede anche lo sviluppo di percorsi formativi sulla sostenibilità e governance e la partecipazione dei consulenti di Deloitte nelle attività didattiche. "Questo accordo testimonia l'importanza della sinergia tra Deloitte e il mondo accademico, anche al fine di mettere a fattor comune conoscenze ed esperienze formative per preparare ragazze e ragazzi ad affrontare al meglio il mondo del lavoro", commenta Claudio Lusa, responsabile Deloitte Business Solution. "L'accordo rientra, inoltre, tra le attività dedicate al territorio, su progetti che vogliamo abbiano ricadute sul tessuto sociale ed economico, soprattutto per le start up più dinamiche nel mondo dell'innovazione. Tra questi, ad esempio, il nostro Hub che abbiamo deciso di aprire qui a Bari ha vocazione fortemente innovativa in ambito quali la cyber security, la sostenibilità e la blockchain". (ANSA).

