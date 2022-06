Consob:Patuelli,su abusivismo e criptovalute all'avanguardia

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Concordo su tanti aspetti per esempio la lotta contro l'abusivismo per le criptovalute su cui la Consob è all'avanguardia. Ho apprezzato molto anche la parte sul risparmio. Mi sembra convincente e indispensabile" l'istituzione "della conferenza internazionale per per i cripto asset". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli lasciando Palazzo Mezzanotte, commenta il discorso annuale al mercato del presidente della Consob, Paolo Savona. (ANSA).

