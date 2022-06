Consob: cresce interesse su criptovalute ma allerta truffe

Cresce l'interesse per le criptovalute ma aumentano anche le truffe. Sono sempre più frequenti le proposte di investimenti finanziari 'atipici', tra cui quelli relativi a presunte cripto‐attività, che promettono rendimenti fuori mercato, segnala la Consob nella relazione sul 2021. La Commissione evidenzia anche come siano diffuse le offerte che hanno come oggetto i cosiddetti 'digital token' emessi in occasione di autentiche o presunte operazioni di initial coin offering (ICO). La prestazione abusiva si connota in prevalenza per servizi di trading su Contract for Difference (CFD) aventi come sottostanti valute, indici di Borsa e materie prime, ma anche, sempre più di frequente, i medesimi servizi su Cfd i cui sottostanti sono cripto‐valute. Non di rado all'utente è anche offerta la possibilità di farsi gestire o movimentare il conto di trading da un cosiddetto account manager oppure mediante un software che opera in automatico. Gli operatori abusivi, dopo aver indotto i risparmiatori a iscriversi a presunte piattaforme di trading, chiedono ai clienti di acquistare cripto‐valuta (principalmente Bitcoin) avvalendosi di alcune piattaforme di cosiddetto exchange del settore 'cripto'. Successivamente, al risparmiatore è richiesto di trasferire le criptovalute così acquistate su portafogli digitali. In seguito i risparmiatori visualizzano sul proprio conto di trading un aumento fittizio della provvista disponibile, di cui in realtà si sono appropriati gli operatori abusivi. (ANSA).