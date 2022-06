++ Savona, serve conferenza internazionale su criptovalute ++

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Concordiamo con la necessità di convocare una Conferenza internazionale, che abbia in agenda l'inclusione del mercato delle cryptocurrency nella normazione esistente, ma non trascuri il recepimento delle tecniche contabili innovative usate dalla finanza". Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona nel suo discorso all'incontro annuale con il mercato finanziario. "Una legislazione pubblica in materia ristabilirebbe il monopolio monetario e potere normativo degli Stati e dei loro accordi internazionali, oggi lasciati in misura significativa alla volontà degli operatori in cryptocurrency", ha aggiunto. (ANSA).

