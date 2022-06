Bitcoin: scende sotto i 20 mila dollari, al minimo dal 2020

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Continua il calo delle criptovalute sul mercato: il bitcoin è sceso sotto i 20.000 dollari per la prima volta dal 2020 con un calo del 6% fino a 19.377 dollari sulla piazza di Hong Kong, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "I crescenti timori di recessione stanno paralizzando l'appetito per gli asset rischiosi e questo ha fatto sì che i trader di criptovalute rimangano cauti sull'acquisto di Bitcoin a questi minimi", ha affermato Edoardo Moia, analista di mercato senior di Oanda, in una nota del 16 giugno. L'aumento dei tassi ha inciso sugli asset più rischiosi come le criptovalute, contribuendo a una caduta di circa il 70% in Bitcoin dal suo massimo storico di novembre. (ANSA).

Ottieni il codice embed