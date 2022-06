'Musk ha manipolato Dogecoin', investitore chiede 258 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Elon Musk ha "manipolato" il prezzo del Dogecoin in una truffa piramidale condotta su Twitter. E' l'accusa mossa nei confronti del patron di Tesla dall'investitore Keith Johnson, secondo il quale Musk ha spinto al rialzo il prezzo della criptovaluta Dogecoin promuovendola per suo "profitto e divertimento" senza che dietro ci fossero i fondamentali. Johnson chiede a Musk e alle sue Tesla e Space X 258 miliardi di dollari, di cui 86 miliardi sono le perdite realizzate da chi ha investito nel Dogecoin e 172 miliardi in danni. (ANSA).

