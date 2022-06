Criptovalute: Knot, investimento speculativo, servono regole

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Nel valore di un asset "ci sono due componenti, il cash flow e la speculazione, per chi investe nelle criptovalute non c'è cash flow, il solo valore è il valore che la persona a cui pensate di poter vendere una criptovaluta sarà disposta a pagare, quindi sono solo un investimento speculativo molto più speculativo di altri titoli che si basano su un flusso di cassa". Lo ha detto Klaas Knot, componente del consiglio direttivo della Bce e presidente della Nederlandsche Bank, dialogando in materia di criptovalute con gli studenti, a Young Factor. "Le banche centrali hanno tanti compiti ma dare consigli non è uno dei nostri compiti. Non posso dare consigli di investimenti ma potete investire solo in cose che capite, potete investire solo se vi sentite a vostro agio in una criptovaluta", ha detto Knot. "Non dico che siano da vietare, la gente va anche al casinò, però bisogna essere consapevoli di quello che si fa, sappiamo che è un'area in cui manca la regolamentazione e servirà più trasparenza e proiezioni sul futuro". "Quello che abbiamo visto nelle ultime settimane dimostra che c'è ancora molto da fare", ha aggiunto. (ANSA).

