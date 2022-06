Criptovalute: Knot, chi le emette paghi per l'inquinamento

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Il costo dell'inquinamento andrebbe incorporato nel bitcoin e questo vale anche per molte altre attività inquinanti. In futuro bisognerà esercitare pressione per fare diventare più efficienti queste criptovalute". Lo ha detto Klaas Knot, componente del consiglio direttivo della Bce e presidente della Nederlandsche Bank, dialogando con gli studenti, a Young Factor. "L'energia che viene usata per creare il bitcoin è molto elevata, più di quella di un Paese come l'Argentina" e questo "è un problema serio, che va affrontato", ha detto Knot. "C'è già una certa centralizzazione per gli scambi, ma le procedure dovranno diventare più efficienti dal punto di vista energetico, come per altri settori servirà un costo per le emissioni che dovrà essere pagato da chi fa criptovalute". (ANSA).

