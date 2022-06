Criptovalute: Bankitalia scoraggia prodotti senza rimborso

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Bankitalia scoraggia l'operatività in "alcune cripto-attività completamente prive di valore intrinseco, che non sono assistite da alcun diritto di rimborso e che, in via generale, non possono essere considerate idonee a svolgere una funzione di pagamento o di investimento in virtù della loro natura altamente rischiosa". Lo si legge in una Comunicazione pubblicata oggi sulle tecnologie decentralizzate denominate 'Dlt' (Distributed ledger technologies). Secondo Bankitalia le cripto-attività sono "strumenti altamente rischiosi e speculativi e non sono adatte per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o scambio". In particolare "le cripto-attività non sono attualmente soggette alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento e sono sprovviste di specifiche protezioni". Di conseguenza "i servizi aventi a oggetto cripto-attività non sono soggetti a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza" ed è per questo "necessario" che i clienti "siano consapevoli del rischio di perdita anche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione". (ANSA).

Ottieni il codice embed