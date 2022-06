Criptovalute: Bankitalia scoraggia prodotti senza rimborso (2)

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Bankitalia invita chi si accosta alle criptovaute a rivolgere "specifica attenzione" ai rischi di "pubblicità ingannevole, effettuata anche tramite i social media e gli influencers, e alle proposte di investimento che garantiscono elevati rendimenti". Nel contempo invita gli intermediari vigilati e gli altri operatori a "curare nel modo più scrupoloso possibile, anche in assenza di prescrizioni normative, l'informativa da rendere alla clientela che intenda acquistare e detenere cripto-attività" utilizzando "eventuali canali messi a disposizione dagli intermediari e operatori medesimi". L'obiettivo indicato da Bankitalia è di "facilitare la massima consapevolezza in ordine ai rilevanti rischi" e di "mitigare i gravi rischi legali e reputazionali che siffatte attività possono generare". Bankitalia infine annuncia la volontà di "continuare a monitorare l'andamento del mercato delle cripto-attività e l'evoluzione dell'uso delle tecnologie decentralizzate nella finanza" in raccordo "con la Bce e con le altre autorità di controllo nazionali". Il fine è "valutarne i rischi e gli impatti sulla stabilità finanziaria, sugli intermediari bancari e finanziari, sul corretto funzionamento del sistema di pagamenti e sulla tutela della clientela". (ANSA).

Ottieni il codice embed