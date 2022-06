Coinbase si prepara a recessione, taglio 18% della forza lavoro

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Coinbase taglia il 18% della sua forza lavoro per prepararsi a una possibile recessione che potrebbe causare un altro "inverno" per le criptovalute, spingendole al ribasso con la fuga dagli asset a rischio. "Sembra che stiamo entrando in recessione dopo più di 10 anni di boom economico. Una recessione potrebbe tradursi in un altro 'inverno per le cripto' che potrebbe essere prolungato", afferma l'amministratore delegato Brian Armstrong. "Anche se è difficile prevedere l'economia e il mercato noi pianifichiamo sempre per il peggio in modo da poter operare le nostre attività in qualsiasi contesto", osserva Armstrong ammettendo che Coinbase è cresciuta "troppo rapidamente". "I nostri costi del lavoro sono troppo alti per una gestione efficace in un mercato incerto. E' chiaro che abbiamo assunto troppo", mette in evidenza. (ANSA).

