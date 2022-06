Pnrr: Prandini (Coldiretti), sostenibilità strada da seguire

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Mai come oggi la strada è quella della sostenibilità. Se rallentiamo su questo rallentiamo anche sugli investimenti in innovazione, oltre che su tutto il sistema delle energie rinnovabili: gli impianti di biogas, biometano, lo sviluppo di concimi alternativi a quelli chimici". Così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione della presentazione dell'accordo con Intesa Sanpaolo che prevede un plafond di tre miliardi di euro, per le Pmi agricole associate, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai bandi del Pnrr per il settore. "Serve - ha proseguito - una visione legata alla gestione dei dati. L'Europa deve avere una sua piattaforma blockchain. La gestione dei dati sarà fondamentale per preservare il patrimonio conoscitivo dei percorsi dell'agroalimentare nelle sue fasi di trasformazione". Prandini ha poi sottolineato l'importanza di ridurre la dipendenza dall'estero, ma "oggi non siamo in grado di puntare a una piena autosufficienza produttiva, perché c'è stata poca redditualità nella filiera agroalimentare", ha detto. "Bisogna puntare sul sistema logistico, investendo sulla portualità e le reti ferroviarie, parlando di snodi per il trasporto merci", ha proseguito Prandini, sottolineando anche il problema della denatalità che "rischia di mettere in forte difficoltà alcuni settori produttivi del Paese, compreso quello agricolo". (ANSA).

