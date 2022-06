Criptovalute: Savona, poco efficaci richiami autorità controllo

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Di questa nuova "economics sono già stati messi in evidenza alcuni aspetti, non inquadrati però in una visione complessiva dei mercati monetari e finanziari nazionali e globali;". Così il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso di un convegno al Festival dell'Economia sul tema delle criptovalute. Si è discusso principalmente se le criptovalute "abbiano natura di moneta o di strumento finanziario, senza pervenire a una comune conclusione, né a livello privato, né ufficiale". Non sono, inoltre, mezzo legale di "scambio o liberatorio dei debiti, non avendo corso legale. In materia, i richiami di attenzione delle autorità di controllo, sostitutivi delle necessarie norme regolatorie, si sono mostrati scarsamente efficaci, come testimoniano i recenti eventi di caduta dei valori delle criptovalute". (ANSA).

Ottieni il codice embed