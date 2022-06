Criptovalute: Savona, moneta digitale pubblica solleva problemi

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Da alcuni anni si dibatte se la soluzione del problema insorto con gli sviluppi delle criptovalute possa e debba venire con la "loro sostituzione, non è ancora chiaro se totale o parziale, con una moneta digitale pubblica, chiamata Central Bank Digital Money". Lo afferma il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso di un convegno sulle criptovalute nell'ambito del Festival dell'Economia a Trento. "Tuttavia anche questa soluzione - aggiunge - solleva problemi di natura istituzionale e tecnologica. Infatti, se la digitalizzazione consistesse nell'ampliamento e perfezionamento di questa forma già largamente usata nei pagamenti correnti per creare una cashless society, società senza moneta fisica, insorgerebbe solo il problema di indicare quale contabilità Distributed Ledger Technology verrà usata e di redigere un programma di transizione normativa-tecnologica verso il nuovo regime monetario. Se invece la Central Bank Digital Money fosse una moneta che entra in competizione con le criptovalute, il problema principale consisterebbe nel garantire alle autorità l'accesso alle informazioni contabilizzate su Blockchain, distinguendo il caso dei Bitcoin, chiuso a partecipanti esterni ai possessori (almeno allo stato attuale delle tecniche conosciute), da quello delle altre cripto, potenzialmente aperte, con metodi decentrati per poter esercitare la loro attività di vigilanza". (ANSA).

