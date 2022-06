Bitcoin:New York verso stretta a mining per ridurre le emissioni

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - New York approva un provvedimento che vieta alcune operazioni di mining di Bitcoin basate su fonti energetiche a carbone per ridurre le emissioni. La misura va ora al governatore Kathy Hochul che potrebbe firmarla e trasformala in legge o esprimere il proprio veto. Se Hochul firmerà New York diventerà il primo stato americano a vietare infrastrutture per le tecnologia blockchain, riporta Cnbc, con implicazioni profonde negli Stati Uniti, che sono capofila dell'industria globale di mining di Bitcoin. (ANSA).

Ottieni il codice embed