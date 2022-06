Ersel: Online Sim porta in Italia Euroconsumers Invest

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Online Sim, la società di fintech del Gruppo Ersel dedicata agli investimenti in fondi, porta in Italia, in esclusiva sulla propria piattaforma, l'esperienza di Euroconsumers Invest, divisione di Euroconsumers specializzata in informazione finanziaria indipendente ai consumatori e piccoli risparmiatori, che fornisce l'advisory per il fondo Optimize Invest Selection. Euroconsumers è l'organizzazione internazionale di consumatori che raccoglie le principali organizzazioni dei consumatori di Belgio, Spagna, Portogallo e Italia (Altroconsumo) e che dà voce a oltre 1,5 milioni di persone. Il fondo ha un portafoglio composto da un 50% di azioni e un 50% di obbligazioni. "Siamo molto contenti di questa collaborazione con Euroconsumers Invest, che rafforza quella già in piedi con Altroconsumo. Portiamo in Italia per la prima volta un progetto che mette insieme competenze sui mercati finanziari con un'attenzione reale sulla tutela degli investitori, tipica delle associazioni di consumatori. La sua importante connotazione Esg è coerente con la nostra strategia su questo tema, sempre più decisivo nell'orientamento delle scelte di investimento" spiega Francesca Giubergia, p residente di Online Sim. "Abbiamo un prodotto unico che deriva dall'esperienza, competenza e indipendenza di Euroconsumers Invest and Optimize Investment Partners. È stato progettato con l'obiettivo di migliorare il ritorno sui risparmi nonché per fronteggiare nei prossimi anni la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie dovuto a tassi di interesse che rimarranno a livelli inferiori rispetto all'inflazione" commenta Pedro Lino, ceo di Optimize Investment Partners. (ANSA).

