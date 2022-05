(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Continuano le vendite sulle criptovalute in scia al collasso dello stablecoin TerraUSD precipitato ieri di quasi il 70%, scatenando il panico nel mondo delle valute virtuali. Secondo il sito CoinMarketCap in un giorno sono stati bruciati qualcosa come 200 miliardi di dollari di valore. Il bitcoin cede il 2,6%, restando sotto i 28 mila dollari, Ethereum il 7,2% a 1890 dollari (ANSA).

