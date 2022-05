Lo stablecoin TerraUSD affonda,perde fino a 70% valore in 24 ore

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - TerraUSD, lo stablecoin basato algoritmico, affonda. La criptovaluta crolla fino a 23 centesimi, bruciando il 70% del suo valore in 24 ore, e trascina al ribasso l'intero settore cripto. Inizialmente lodato come esperimento che unisce la matematica e il software per creare una valuta digitale che si comporta come il dollaro, TerraUSD sembra aver perso l'appeal ed è in forte calo per motivi non esattamente chiari ancora. "Capisco che le ultime 72 ore sono state difficili per tutti voi. Sappiate che sono determinato a lavorare con ognuno di voi per navigare la crisi", afferma Do Kwon, lo sviluppatore sud coreano che ha creato TerraUSD. La criptovaluta sta recuperando parte delle perdite ma è ben lontana dalla parità con il dollaro. (ANSA).

