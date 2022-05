Criptovalute: Epifani, aumentare consapevolezza cittadini

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Occorre "guardare con attenzione al tema delle criptovalute non soltanto come strumenti speculativi potenzialmente dannosi per l'ambiente, ma come strumenti abilitanti per la nuova DeFi: quella finanza decentralizzata che consente di rivoluzionare il settore". Così il presidente della Fondazione per la sostenibilità digitale, Stefano Epifani, intervenendo al Salone del Risparmio. Bisogna "iniziare ad affrontare questo tema in maniera strutturale" aumentando "il livello di consapevolezza dei cittadini e dei risparmiatori" e sensibilizzando "i legislatori sul come normare questi nuovi strumenti". "La pericolosità dei nuovi strumenti finanziari basati sul digitale, che rivoluzioneranno il settore con impatti significativi sulla sostenibilità sociale ed economica, è un dato di fatto, ma non dipende dalla natura di tali strumenti, quanto piuttosto dall'ignavia dei legislatori e dalla mancanza di competenze specifiche nei risparmiatori", ha avvertito Epifani. (ANSA).

