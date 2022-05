(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Il Bitcoin in calo con i dati sull'inflazione. La criptovaluta perde il 4,7% e scivola sotto i 30.000 dollari. In calo anche i future sui listini di Wall Street che, bruciati i guadagni, hanno girato in ribasso dopo il dato sui prezzi al consumo in aprile. (ANSA).

