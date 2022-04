Confindustria: intesa con Federdistribuzione per digitale

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Confindustria Digitale e Federdistribuzione hanno sottoscritto un accordo, di durata biennale, per la realizzazione di progetti legati all'innovazione digitale. L'intesa, si legge in una nota, è stata firmata da Agostino Santoni e Alberto Frausin, presidenti di Confindustria Digitale e di Federdistribuzione, e pone le basi di una collaborazione strategica per l'attuazione di iniziative atte a creare condizioni favorevoli per sviluppare le formule più innovative del commercio moderno, l'evoluzione sostenibile del sistema distributivo nazionale, in linea con i principi dei processi di trasformazione digitale del Paese. In particolare, saranno sviluppati progetti capaci di accompagnare il settore della distribuzione verso un futuro sempre più digitalizzato e sostenibile. Diversi i percorsi individuati per favorire la transizione: dall'implementazione dell'offerta di iniziative e servizi legati alla trasformazione digitale a consumatori e famiglie, passando all'utilizzo dei "digital enablers" (Blockchain, Iot, AI ecc.) per veicolare servizi ad alto valore aggiunto, fino ad arrivare a sostenere la partecipazione del comparto della Distribuzione Moderna italiana alle varie iniziative in materia di cloud europeo (Gaia-X), cyber sicurezza e 5G. "È fondamentale sfruttare l'opportunità del PNRR per massimizzare innovazione, digitalizzazione e sostenibilità del settore della Distribuzione Moderna che rappresenta una grande infrastruttura al servizio del Paese", ha dichiarato Santoni. "Le grandi aziende della distribuzione guardano all'evoluzione del commercio digitale come una naturale integrazione del canale fisico dei punti vendita e un'opportunità per sviluppare la relazione di fiducia con i propri clienti attraverso nuovi e innovativi servizi", ha detto invece Frausin sottolineando che "in questa prospettiva, occorre favorire il percorso di digitalizzazione intrapreso dalle aziende, sostenendole nei crescenti investimenti che sono necessari e creando le condizioni per accelerare le progettualità più avanzate". (ANSA).

Ottieni il codice embed