Yellen, combattiamo l'evasione delle sanzioni da parte Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - Ci sono dei tentativi in Russia per evadere le sanzioni e le criptovalute sono una delle possibili strade. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet Yellen, sottolineando comunque di non aver notato alcun fenomeno diffuso di evasione delle sanzioni. Yellen ha quindi ribadito l'impegno degli Stati Uniti a combattere con tutte le armi a disposizione l'evasione delle sanzioni. (ANSA).

