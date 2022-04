Fmi avverte, mining criptovalute può aiutare Russia su sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Il mining di criptovalute potrebbe essere usato dalla Russia per evadere le sanzioni. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando che Mosca, così come altri paesi sanzionati, potrebbe far leva sulle sue risorse energetiche per il mining, un processo che richiede molta energia. E un ampliamento della attività di mining potrebbe aiutare la Russia a generare ricavi diretti dalle commissioni per l'esecuzione delle transazioni. (ANSA).

Ottieni il codice embed