Industria: Tip rileva 28,5% Simbiosi, tecnologia verde (2)

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Tra le tecnologie di Simbiosi si contano soluzioni per il recupero degli elementi nutritivi delle matrici organiche di scarto (digestori). Questi ultimi sono utili per produrre fertilizzanti e per la generazione di energia pulita, rinnovabile e stoccabile, per un'agricoltura in grado di catturare elevate quantità di Co2 abbattendo l'uso della chimica e per un'agricoltura "rigenerativa con basso consumo di risorse". In particolare, un 'digestore' con capacità di 120mila tonnellate annue di rifiuti e reflui, è già stato installato ed è pienamente funzionante e totalmente autonomo sotto il profilo energetico. Simbiosi offre anche soluzioni per la produzione del freddo e sistemi di controllo in grado di ridurre drasticamente i consumi dell'energia destinata alla refrigerazione (chiller). Molti sono stati installati presso aziende agroalimentari con risparmi di energia elettrica attorno al 60%, equivalenti - per ogni 'chiller' - a 1.200 tonnellate di C02 risparmiata, l'equivalente a quanto assorbito ogni anno da circa 25 mila alberi. L'Azienda è attiva anche negli impianti di cogenerazione e di recupero termico integrato, con sistemi di 'machine learning' per recuperare l'energia termica dei motori e dei processi produttivi, negli impianti di valorizzazione del contenuto termico delle acque per attivare risparmi di energia e consentire risparmi di C02 e di acqua, e nei sistemi di 'Environmental Block-chain', per la misurazione della decarbonizzazione nei processi di produzione, utilizzando anche i satelliti per il monitoraggio ed il risparmio di Co2 già proposti e utilizzati dalle aziende agroalimentari. (ANSA).

