L'attacco di Peter Thiel, 'gerontocrazia finanza' blocca Bitcoin

(ANSA) - NEW YORK, 08 APR - Peter Thiel, uno dei volti più noti della Silicon Valley e co-fondatore di Paypal, lancia un attacco alla finanza tradizionale definendo Warren Buffett un "nonno sociopatico di Omaha", e bollando come "gerontocrazia della finanza" l'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon e il numero uno di BlackRock Larry Fink per cercare di bloccare le criptovalute al grande pubblico. L'attacco di Thiel arriva dal palco di una conferenza sul Bitcoin a Miami, durante la quale ha descritto le criptovalute come parte di un "rivoluzionario movimento giovanile" per ribaltare la finanza tradizionale e, quindi, mettere a rischio il potere e la ricchezza dell'establishment. Proprio per questo i leader della finanza stanno deliberatamente cercando di bloccare il Bitcoin per proteggere il loro potere. (ANSA).

