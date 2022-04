Imprese: Ice annuncia blockchain per tracciare prodotti

(ANSA) - MILANO, 07 APR - L'utilizzo delle tecnologie blockchain per la tracciabilità di un prodotto. L'idea arriva da Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che a maggio presenterà la novità a Cibus, l'evento di riferimento del settore agroalimentare in programma a Parma. "L'iniziativa - annuncia il presidente di Ice, Carlo Ferro, parlando a margine degli Stati generali dell'export Lombardia - è già sviluppata per due aree pilota, quelle più sensibili, ovvero le filiere agroalimentari e della moda". Il consumatore potrà dunque leggere dal proprio smartphone un Qr code con cui conoscere l'origine del prodotto. "Non vuole essere una certificazione di marchio - aggiunge Ferro - ma un'informazione certificata sulla base della quale il cliente potrà decidere se comprare, per esempio, una t-shirt perché sostenibile in tutti i suoi effetti rispetto a un altro prodotto". Questi "sono servizi che Ice offre alle imprese - conclude - per poter accedere a keyplayer del mercato e per poter instaurare dei sistemi che consentono la tracciabilità dell'origine del prodotto nei diversi step, certificata su vari chain. A difesa del brand e per capacità di marketing". (ANSA).

