Criptovalute: Ruocco,necessario definire un quadro normativo

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Ho presentato un'interrogazione per chiedere al ministro dell'Economia e delle Finanze e al ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'armonizzazione a livello europeo degli interventi legislativi in materia di Bitcoin e criptovalute e, qualora le tempistiche dovessero allungarsi, la definizione di una cornice legislativa nazionale". Così in una nota Carla Ruocco, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "L'ultima proiezione dell'osservatorio di CoinGecko ha registrato a novembre 2021 un record in Italia in quanto il mercato delle criptovalute ha superato per la prima volta i 3 mila miliardi di dollari", spiega Ruocco. "A livello globale, il totale delle criptovalute, che oggi sono circa 17.000, vale oltre $ 1,9 trilioni di dollari. Considerato quindi il crescente interesse degli investitori nelle cripto-attività e i rischi insiti a questo mercato è necessario definire al più presto un quadro legislativo di riferimento". L'interrogazione, si legge ancora, fa seguito all'attività svolta negli ultimi anni in Commissione Banche. Innanzitutto, nell'ottica di sostenere una transizione digitale, l'uso delle Dlt e della blockchain da parte delle infrastrutture di mercato, le applicazioni che ne possono derivare in ambito pubblico e privato, necessitano di una cornice normativa certa. Inoltre, le recenti crisi bancarie e finanziare hanno acuito sempre più la distanza tra pmi e il tradizionale sistema bancario, sviluppando il fenomeno dello shadow banking, ovvero di un sistema bancario ombra che porta con sé molti rischi sistemici e che quindi necessita di un pronto intervento regolatorio da parte del legislatore". (ANSA).

Ottieni il codice embed