Criptovalute: Bertrand, possono essere un bene rifugio

(ANSA) - MILANO, 07 APR - In uno scenario difficile e incerto come quello di oggi con l'invasione dell'Ucraina lo scenario finanziario è complesso e gli investitori devono introdurre maggior cautela, soprattutto pensando all'inflazione che appare poter diventare duratura e uno scenario ipotetico di guerra allargato. In questo contesto le criptovalute possono giocare un ruolo importante, come dice Nicolas Bertrand, consulente e startupper di prodotti finanziari validati dalla Borsa e sviluppati in ambiente criptovalute. "Si iniziano a intravedere gli effetti di lungo periodo, come un'inflazione duratura, l'impatto che può avere sulle banche centrali e l'espansione fiscale. In questo contesto quello che è evidente, per esempio, è che la quantità totale di bitcoin raggiungibile è di 21 milioni e questo li rende un bene scarso, a differenza delle monete che possono venir stampate anche in maniera eccessiva, come in questi anni. Questo vuol dire che se una persona detiene del cash si ritrova con degli asset che quotidianamente perdono valore, mentre con il bitcoin questo non accade. O, almeno, non accade in teoria, perché non abbiamo una case history abbastanza lunga per avere certezze" le parole di Bertrand. (ANSA).

