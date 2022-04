Criptovalute: Bertrand, non c'è un problema di sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Guardare alle criptovalute come a un pericolo nella strada intrapresa dalla finanza verso la sostenibilità è un'esagerazione, con il mining che non influisce sul consumo energetico più di altre attività. A dirlo Nicolas Bertrand, consulente e startupper di prodotti finanziari validati dalla Borsa e sviluppati in ambiente criptovalute, che evidenzia come serva una regolamentazione dei cripto-asset, ma senza bloccare l'innovazione. "Non penso sia un grosso problema, sono esagerazioni quelle che sentiamo. Quanto consuma il mining di bitcoin rispetto al settore bancario? Sarà una goccia d'acqua. Non si può giudicare in astratto, bisognerebbe analizzare realmente il consumo. A ciò si aggiunga che l'elettricità può essere ancora prodotta in maniera ecologica, con fonti rinnovabili, e a quel punto che danno fa il mining? Nessuno" ha detto Bertrand. (ANSA).

