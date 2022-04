Criptovalute: Bertrand, in Europa serve più coraggio

(ANSA) - MILANO, 07 APR - L'evoluzione del mondo delle criptovalute le ha rese ormai un'industria, una vera e propria asset class, ma in Europa le istituzioni sono ancora restie a guardare con occhio positivo a questa realtà, a differenza di Usa e Uk. A dirlo Nicolas Bertrand, consulente e startupper di prodotti finanziari validati dalla Borsa e sviluppati in ambiente criptovalute, che evidenzia come serva una regolamentazione dei cripto-asset, ma senza bloccare l'innovazione. "La regolamentazione non è un lato negativo, anzi. Ieri gli inglesi con il Tesoro ha rilasciato la loro strategia sul mondo dei criptoasset, dicendo che vogliono dare un ambiente positivo per lo sviluppo dei criptoasset in Inghilterra. Così come il governo americano che ha rilasciato un ordine esecutivo sulla supervisione governativa della criptovaluta per studiarne le opportunità. In Europa, invece, il rischio è che si voglia chiudere le porte senza averlo studiato, mentre siamo di fronte a una nuova frontiera della finanza e occorrerebbe avere la volontà di sfruttarle in modo più positivo. Questo, ovviamente, senza perdere di vista la questione della regolamentazione, ma che dev'essere propositiva e non deve uccidere l'innovazione" ha detto Bertrand. (ANSA).

