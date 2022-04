Meta: Ft, studia 'Zuck Bucks', valuta virtuale per il metaverso

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Meta sta esplorando la creazione di una valuta virtuale per il metaverso. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali all'interno della società la valuta è al momento chiamata 'Zuck Bucks'. E' improbabile che si tratti di una criptovaluta basata sul blockchain. Allo studio infatti c'è l'introduzione di token il cui controllo sarebbe centralizzato nelle società, simile quindi al Robux usato nel popolare gioco per bambini Roblox. (ANSA).

