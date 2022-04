(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - "Molto contento di Elon nel consiglio di amministrazione di Twitter". Lo twitta il fondatore di Twitter, Jack Dorsey. Dorsey e Elon Musk sono accomunati da una comune passione per le criptovalute, oltre a essersi dimostrati reciproca stima pubblicamente in diverse occasioni. (ANSA).

