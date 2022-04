Banca Valsabbina: investe nella fintech Sandbox

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Banca Valsabbina, dopo il recente ingresso nel crowdfunding, finalizza un altro accordo strategico ed investe nella tecnologia "blockchain". L'istituto bresciano ha infatti raggiunto l'intesa per l'acquisizione fino ad un massimo del 27% del capitale di Sandbox, fintech milanese che, tramite l'utilizzo della blockchain, si pone al servizio della trasformazione digitale delle aziende in ambito finanziario. L'accordo prevede in particolare il ritiro da parte della banca di quote di minoranza sul mercato secondario, con ulteriore conferimento in denaro - congiuntamente ad altri nuovi soci - a perfezionamento di un'operazione di aumento di capitale, funzionale allo sviluppo strategico ed alla crescita di Sandbox. (ANSA).

