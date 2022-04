Consob: Savona, Europa si muova come Usa su criptovalute

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Le criptovalute sono al centro delle preoccupazioni della Consob anche nel 2022, e il presidente Paolo Savona lo esplicita nelle sue riflessioni sul progresso scientifico e tecnologico al servizio della finanza, su cui ha incentrato la sua 'lectio' in occasione delle celebrazioni per i 500 anni di storia del Santuario di S.Maria Campagna a Piacenza, organizzate con il sostegno della Banca di Piacenza. Secondo il presidente di Consob , la recente iniziativa del Presidente Usa, Jo Biden, nei confronti della Sec che la incarica di valutare i rischi delle criptovalute potrebbe essere presa anche in Europa. Secondo Savona all'inizio, il tema delle criptovalute - comparse una decina di anni fa - è stato sottovalutato. "Le autorità hanno inizialmente considerato modesta l'importanza dello strumento, manifestando qualche simpatia per l'innovazione, e hanno concentrato la loro attenzione sulla possibilità che esse diventassero veicolo di evasione fiscale, di riciclaggio di denaro sporco o di finanziamento al terrorismo" ma "gli sviluppi quantitativi e qualitativi dello strumento registrati nell'ultimo triennio hanno causato una proliferazione delle proposte di regolamentazione del fenomeno, tramutatesi per ora solo in decisioni su aspetti singoli e parziali di questo mercato". L'incertezza nell'agire secondo il presidente di Consob ha determinato dunque confusione e invece quello delle criptovalute è un terreno con cui l'Authority deve misurarsi, come mostra tra l'altro, la recente iniziativa del Presidente Usa, Jo Biden, nei confronti della Sec. "L'architettura istituzionale dell'Unione Europea non si potrà discostare da quella degli Stati Uniti senza che ciò comporti problemi di nostra collocazione sul mercato globale, non solo della finanza" ricorda Savona e punta il focus soprattutto sull'ipotesi della creazione di una criptovaluta nazionale. E conclude ricordando che bisognerà "giungere a un indispensabile consenso a livello internazionale se non si vuole una ennesima spaccatura delle relazioni geopolitiche, già in condizione precaria". "Arrivederci, quindi, al 9 settembre (termine entro il quale le istituzioni americane devono rispondere). Nell'attesa, look up". (ANSA).

Ottieni il codice embed