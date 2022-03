Bce: McGuinness, su euro digitale non fare errori da fretta

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'euro digitale è "una prospettiva credibile" ma "non bisogna fare errori dettati dalla fretta": lo ha detto la commissaria Ue ai Mercati finanziari, Mairead McGuinness, in audizione presso le Commissioni Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato. La commissaria ha spiegato che "c'è un cambiamento rapido in corso, i giovani non conoscono le banche tradizionale quindi non bisogna guardare ai regolamenti del passato", per questo "stiamo lavorando con la Bce" sull'euro digitale. Per quanto riguarda le criptovalute attuali, "dopo l'invasione c'è il timore che possano essere usate per bypassare le sanzioni, ma anche l'Ucraina le sta usando quindi non le vogliamo uccidere", ha detto McGuinness. L'obiettivo della Ue è "imbrigliare il processo di digitalizzazione", perché "non possiamo fermarlo, ma dobbiamo essere chiari che ci sono dei rischi". (ANSA).

