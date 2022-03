Ucraina: Ue, scontro Nord-Sud su riforma mercato energia

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - E' sfida tra Nord e Sud sulla riforma del mercato energetico europeo. Il tema sarà sul tavolo dei leader Ue nel vertice di giovedì e venerdì a Bruxelles e il dibattito, stando ad alcune indiscrezioni, si preannuncia acceso. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il fronte del Nord, guidato dall'Olanda, si oppone alla proposta lanciata da Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Belgio di interventi di mercato con un tetto ai prezzi e il disaccoppiamento dei prezzi dell'energia e del gas, e chiede invece di accelerare le misure di efficienza energetica, l'adozione delle rinnovabili e l'interconnessione. La lotta per la riforma del mercato energetico guidata dal premier spagnolo Pedro Sanchez, secondo quanto riferito, assomiglierebbe più a una battaglia contro i mulini a vento e non sembra realistico aspettarsi un risultato al vertice Ue. Le prime conclusioni potrebbero arrivare dopo il rapporto dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer), atteso ad aprile, e un'ulteriori analisi di mercato della Commissione europea. (ANSA).

