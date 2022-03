Energia: Spagna, incontro 'costruttivo' Sánchez-operatori

(ANSA) - MADRID, 22 MAR - "Costruttivo" incontro a Madrid tra il premier spagnolo Pedro Sánchez e i rappresentanti dei principali operatori del settore dell'energia elettrica del Paese, secondo quanto reso noto dal primo ministro stesso. "L'aumento dei prezzi dovuto all'invasione di Putin (in riferimento all'attacco militare russo contro l'Ucraina) richiede una risposta urgente a partire dall'unità", ha scritto Sánchez su Twitter. "Governo, amministrazioni pubbliche, parti sociali, aziende e società civile devono collaborare per trovare una soluzione", ha aggiunto il premier spagnolo, che nei giorni scorsi ha incontrato diversi leader europei per affrontare in particolare la questione del caro-prezzi dell'energia. "Non si è parlato di imposte alle grandi compagnie elettriche, bensì di come ottenere energia più economica", ha affermato da parte sua la vicepremier e ministra della Transizione Ecologica, Teresa Ribera, in risposta a una domanda sull'incontro di Sánchez. (ANSA).

